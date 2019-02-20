2019-02-20T03:54:25+03:00
Общество

На территории красноярских «Столбов» открылся медицинский пункт

Он работает 7 дней в неделю
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На территории красноярских «Столбов» открылся медицинский пункт. Фото пресс-службы заповедникаНа территории красноярских «Столбов» открылся медицинский пункт. Фото пресс-службы заповедника
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На территории «Столбов» открылся стационарный медицинский пункт. Уютный небольшой домик площадью 33 квадратных метра, в котором находится все необходимое, чтобы оказывать первую медицинскую помощь туристам, если вдруг кто-то поранится или почувствует себя плохо. Подобные случаи происходят регулярно и прежде вызывали спасателей, которые доставляли пострадавших к выходу и передавали врачам «Скорой помощи».

Медицинский центр на «Столбах» работает каждый день с 9 до 21 часа. Внутри есть комната для приема больных и комната для отдыха. Из оборудования есть кардиограф, дефибриллятор, небулайзер, дыхательный аппарат, необходимый набор лекарственных и перевязочных средств.

- Мы давно планировали организовать здесь пункт экстренной помощи населению. Конечно, специально сюда мы никого не приглашаем, пусть все будут здоровы, но если понадобится, окажем всем необходимую, в том числе и экстренную медицинскую помощь, – отметил Юрий Бурмистров, главный врач КГКУЗ «Красноярский территориальный центр медицины катастроф».

ИСТОЧНИК KP.RU

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