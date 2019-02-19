Судьбу «Кантри» на Мира в Красноярске решат 1 марта
Судьбу «Кантри» на Мира в Красноярске решат 1 марта. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, именно на этот день назначили слушания по иску о сносе здания, возведенного прямо на тротуаре проспекта Мира.
Это здание «выросло» быстро и внезапно для горожан. Казалось бы только-только по всему центру снесли временные сооружения, а вместо него на Мира рядом с управлением Почты России появилось другое, вполне капитальное здание. Горожане сильно возмущались по этому поводу: постройка занимает почти весь тротуар, людям приходится ходить совсем близко к проезжей части.
Хотя, как выяснилось позже, с разрешительными документами на постройку было все в порядке. Но вот вмешалась сначала прокуратура, а потом и ФСБ, и выясняется, что в документах есть нарушения, поэтому здание необходимо снести.
Каким будет окончательное решение суда, мы узнаем 1 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU