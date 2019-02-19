За прошедшую неделю жители Красноярского края пожаловались на загрязнение в воздухе 215 раз

СЕГОДНЯ 13:28 2019-02-19T13:28:13+03:00

За прошлую неделю жители региона позвонили на телефон «горячей линии» 215 раз, лаборатория выезжала на проверку атмосферного загрязнения 69 раз. Фото: Мария ЛЕНЦ

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За прошедшую неделю жители Красноярского края пожаловались на грязный воздух 215 раз. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе министерства экологии и рационального природопользования региона. Там подвели итоги работы «горячей линии» и передвижной лаборатории за минувшую неделю – с 11 по 17 февраля.

За прошлую неделю жители региона позвонили на телефон «горячей линии» 215 раз, лаборатория выезжала на проверку атмосферного загрязнения 69 раз.

Всего лаборатория сделала 540 заборов проб воздуха, в 19 случаях эксперты нашли повышенное содержание вредных веществ.

- Напомним, что обо всех нарушениях природоохранного законодательства можно сообщать по телефону горячей линии министерства 8 (391) 21-21-706. Инспекторы минэкологии края и передвижная эколаборатория работают круглосуточно, - прокомментировали в пресс-службе краевого экологического министерства.

ИСТОЧНИК KP.RU