2019-02-19T13:28:13+03:00
Общество

За прошедшую неделю жители Красноярского края пожаловались на загрязнение в воздухе 215 раз

В министерстве экологии и рационального природопользования региона подвели недельные итоги работы передвижной лаборатории
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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За прошлую неделю жители региона позвонили на телефон «горячей линии» 215 раз, лаборатория выезжала на проверку атмосферного загрязнения 69 раз.За прошлую неделю жители региона позвонили на телефон «горячей линии» 215 раз, лаборатория выезжала на проверку атмосферного загрязнения 69 раз.Фото: Мария ЛЕНЦ
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За прошедшую неделю жители Красноярского края пожаловались на грязный воздух 215 раз. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе министерства экологии и рационального природопользования региона. Там подвели итоги работы «горячей линии» и передвижной лаборатории за минувшую неделю – с 11 по 17 февраля.

За прошлую неделю жители региона позвонили на телефон «горячей линии» 215 раз, лаборатория выезжала на проверку атмосферного загрязнения 69 раз.

Всего лаборатория сделала 540 заборов проб воздуха, в 19 случаях эксперты нашли повышенное содержание вредных веществ.

- Напомним, что обо всех нарушениях природоохранного законодательства можно сообщать по телефону горячей линии министерства 8 (391) 21-21-706. Инспекторы минэкологии края и передвижная эколаборатория работают круглосуточно, - прокомментировали в пресс-службе краевого экологического министерства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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