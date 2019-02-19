2019-02-19T12:16:40+03:00
Экономика

ВТБ Капитал возглавил ежегодное исследование журнала Global Finance в трех номинациях

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Фото: банк ВТБФото: банк ВТБ
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ВТБ Капитал признан лучшим в трех номинациях по версии ежегодного исследования The World’s Best Investment Banks журнала Global Finance.

В частности, второй год подряд ВТБ Капитал признается лучшим инвестиционным банком на развивающихся рынках. Кроме того, ВТБ Капитал победил в категории «Лучший инвестиционный банк в Центральной и Восточной Европе» и «Лучший инвестиционный банк в России».

Алексей Яковицкий, генеральный директор ВТБ Капитал, сказал: «Мы рады опять возглавить ежегодное исследование Global Finance в трех ключевых категориях и признательны, что отраслевые эксперты вновь высоко отметили деятельность компании. Выбранная нами стратегия успешно работает на важных для нас развивающихся рынках, позволяя расширять клиентскую базу».

Редакторы Global Finance и отраслевые эксперты выбирали победителей на основе таких критериев, как доля рынка, количество и объем сделок, регионы присутствия, возможности работы в меняющейся рыночной конъюнктуре, инновационный подход.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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