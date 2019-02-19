СЕГОДНЯ 11:25 2019-02-19T11:25:07+03:00

На мужчин завели уголовное дело по статье «Убийство двух лиц», им грозит до двадцати лет колонии. Фото: Мария ЛЕНЦ

Мужчины зарезали женщин, а потом попытались свалить вину на их психически больного родственника

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В Ачинске поймали двоих подозреваемых в жестоком убийстве матери и дочери. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального следственного комитета.

Тела двоих женщин, 65 и 46 лет нашли в их же квартире. Вместе с женщинами жил их психически больной родственник. У его кровати нашли оружие убийства – нож, а его одежда была в крови. Но следователи выяснили, что больной мужчина к убийству не имеет никакого отношения. И вот задержали подозреваемых в совершении преступления – двоих сорокалетних жителей Ачинска.

По версии следователей, мужчины решили ограбить семью. А потом побоялись, что женщины могут их опознать, и убили их. Орудие убийства подложили больному родственнику и испачкали его одежду кровью, чтобы оперативники подумали на него.

На мужчин завели уголовное дело по статье «Убийство двух лиц», им грозит до двадцати лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU