В Ачинске поймали двоих подозреваемых в жестоком убийстве матери и дочери
В Ачинске поймали двоих подозреваемых в жестоком убийстве матери и дочери. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального следственного комитета.
Тела двоих женщин, 65 и 46 лет нашли в их же квартире. Вместе с женщинами жил их психически больной родственник. У его кровати нашли оружие убийства – нож, а его одежда была в крови. Но следователи выяснили, что больной мужчина к убийству не имеет никакого отношения. И вот задержали подозреваемых в совершении преступления – двоих сорокалетних жителей Ачинска.
По версии следователей, мужчины решили ограбить семью. А потом побоялись, что женщины могут их опознать, и убили их. Орудие убийства подложили больному родственнику и испачкали его одежду кровью, чтобы оперативники подумали на него.
На мужчин завели уголовное дело по статье «Убийство двух лиц», им грозит до двадцати лет колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU