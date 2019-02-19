2019-02-19T09:57:40+03:00
Общество

Почти 38 миллионов рублей планируют потратить на красноярские фонтаны

Администрация ищет обслуживающую организацию
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Подрядную организацию на обслуживание фонтанов в Красноярске выбирают каждый год.Подрядную организацию на обслуживание фонтанов в Красноярске выбирают каждый год.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Почти 38 миллионов рублей планируют потратить на красноярские фонтаны. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, такой лот разместили на сайте госзакупок. Заказчик – управление дорог, инфраструктуры и благоустройства краевого центра. А вот исполнителя должны выбрать в ходе торгов 14 марта.

Чуть более 38 000 000 рублей – это начальная цена контракта. Возможно, в ходе торгов ее получится несколько снизить. Исполнителю договора нужно будет обслуживать все городские фонтаны (а их около тридцати) почти до конца года. То есть, компания, получившая право на этот тендер, должна будет подготовить все объекты к сезону, все лето следить за их исправностью, ремонтировать в случае поломки, а потом подготовить к зиме и законсервировать на холодный сезон.

Стоит отметить, что подрядную организацию на выполнение этих работ в Красноярске выбирают каждый год. И в прошлом году первоначальная цена контракта была почти на 7 000 000 больше, чем в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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