СЕГОДНЯ 09:20 2019-02-19T09:59:41+03:00

Собственник рухнувшего здания отправится под арест на два месяца [видео]

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В Красноярске суд избрал меру пресечения владельцу дома на Кандагарской, 3, где в минувший четверг в результате хлопка газа погибли двое жильцов.

По сообщению Новостей ТВК, собственнику здания назначали два месяца ареста. Как ранее писала «Комсомольская правда»-Красноярск, накануне владельца дома задержали. На него завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Если вину мужчины докажет суд, ему может грозить до шести лет колонии и крупный штраф.

Напомним, ЧП в доме на Кандагарской, 3 произошло вечером 14 февраля. Там взорвался газ, часть дома рухнула. Под завалами спасатели нашли тела двоих человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/692693" frameborder="0"></iframe> Арестован хозяин многоквартирного дома. Видео: ГСУ СК по Красноярскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU