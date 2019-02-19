В Красноярске суд избрал меру пресечения владельцу дома на Кандагарской
В Красноярске суд избрал меру пресечения владельцу дома на Кандагарской, 3, где в минувший четверг в результате хлопка газа погибли двое жильцов.
По сообщению Новостей ТВК, собственнику здания назначали два месяца ареста. Как ранее писала «Комсомольская правда»-Красноярск, накануне владельца дома задержали. На него завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Если вину мужчины докажет суд, ему может грозить до шести лет колонии и крупный штраф.
Напомним, ЧП в доме на Кандагарской, 3 произошло вечером 14 февраля. Там взорвался газ, часть дома рухнула. Под завалами спасатели нашли тела двоих человек.
Арестован хозяин многоквартирного дома. Видео: ГСУ СК по Красноярскому краю.
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ИСТОЧНИК KP.RU