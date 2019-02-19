Красноярцам, живущим в «транспортных периметрах» объектов Универсиады, напомнили о пропусках

СЕГОДНЯ 08:41 2019-02-19T08:41:20+03:00

Ограничение необходимо для обеспечения безопасности проведения Игр, вступает оно в силу уже на этой неделе, 21 февраля. Фото: Мария ЛЕНЦ

Аккредитации на проезд к домам будут выдавать до 14 марта

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Красноярцам, живущим в «транспортных периметрах» объектов Универсиады, напомнили о необходимости получения пропуска. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, людям, живущим рядом с объектами, где будут проходить мероприятия Всемирных студенческих игр (полный список объектов, а также список нужных телефонов можно посмотреть по этой ссылке), необходимо получить специальную аккредитацию. Только по такому пропуску можно будет спокойно проехать к дому. Ограничение необходимо для обеспечения безопасности проведения Игр, вступает оно в силу уже на этой неделе, 21 февраля. А снимут запрет на проезд к домам без пропуска 14 марта.

- В администрациях районов налажена работа по максимально быстрому оформлению и выдаче пропусков на транспортные средства граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Пропуска будут выдаваться вплоть до 14 марта, - говорят в пресс-службе городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU