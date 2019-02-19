Спасатели предупредили Красноярцев: в городе будут слышны взрывы
Спасатели предупредили красноярцев: в городе будут слышны взрывы. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе главного управления по ГО, ЧС и ПБ городской администрации.
Специалисты управления просят горожан сохранят спокойствие: промышленные взрывы будут проводить в карьере «Черный мыс» на окраине правобережья Красноярска сегодня, 19 февраля. Это необходимо для добычи материала для обеспечения работы красноярского цементного завода.
Кстати, надо сказать, что жители правобережья к этим звукам давно привыкли и уже совсем не обращают на них внимания – подобные работы в карьере «Черный мыс» проводят регулярно. А на левом берегу взрывов зачастую их и не слышно вовсе.
КОНКРЕТНО
Когда в краевом центре будет слышно взрывы?
Взрывные работы в карьере «Черный мыс» будут проводить:
- 19 февраля, с 14.00 до 17.00.
ИСТОЧНИК KP.RU