2019-02-19T08:15:40+03:00
Общество

Спасатели предупредили Красноярцев: в городе будут слышны взрывы

В карьере снова взрывают горную породу
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Надо сказать, что жители правобережья к этим звукам давно привыкли и уже совсем не обращают на них внимания . А на левом берегу взрывов зачастую их и не слышно вовсе.Надо сказать, что жители правобережья к этим звукам давно привыкли и уже совсем не обращают на них внимания . А на левом берегу взрывов зачастую их и не слышно вовсе.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Спасатели предупредили красноярцев: в городе будут слышны взрывы. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе главного управления по ГО, ЧС и ПБ городской администрации.

Специалисты управления просят горожан сохранят спокойствие: промышленные взрывы будут проводить в карьере «Черный мыс» на окраине правобережья Красноярска сегодня, 19 февраля. Это необходимо для добычи материала для обеспечения работы красноярского цементного завода.

Кстати, надо сказать, что жители правобережья к этим звукам давно привыкли и уже совсем не обращают на них внимания – подобные работы в карьере «Черный мыс» проводят регулярно. А на левом берегу взрывов зачастую их и не слышно вовсе.

КОНКРЕТНО

Когда в краевом центре будет слышно взрывы?

Взрывные работы в карьере «Черный мыс» будут проводить:

- 19 февраля, с 14.00 до 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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