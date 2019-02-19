2019-02-19T07:56:22+03:00
На здоровье

Грипп отступает: специалисты говорят о снижении количества заболевших в Красноярске

В крае еще есть территории, где сохраняется эпидемия
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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В Красноярске за минувшую неделю за помощью к медикам с жалобами на простудные симптомы обратились почти 7 500 человек. И это на 20% меньше, чем за предыдущую семидневку.В Красноярске за минувшую неделю за помощью к медикам с жалобами на простудные симптомы обратились почти 7 500 человек. И это на 20% меньше, чем за предыдущую семидневку.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Грипп отступает: специалисты говорят о снижении количества заболевших в Красноярске. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального управления роспотребнадзора.

По данным ведомства, в Красноярске за минувшую неделю за помощью к медикам с жалобами на простудные симптомы обратились почти 7 500 человек. И это на 20% меньше, чем за предыдущую семидневку.

Тем временем, в некоторых территориях региона ситуация с заболеваемостью остается сложной. Так в Минусинске, в Идринском и Партизанском районах, а также в Эвенкии количество заболевших все еще выше эпидемического порога.

- На территории края продолжается проведение комплекса мероприятий санитарно-гигиенического характера, направленных на предупреждение распространения заболеваний гриппом и ОРВИ среди населения Красноярского края: рекомендуется применять меры неспецифической профилактики, избегать контактов с лицами с признаками заболевания, сократить время пребывания в местах массового скопления людей, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (лицевые маски), регулярно и тщательно мыть руки с мылом, осуществлять влажную уборку и проветривание помещений, - комментируют в пресс-службе краевого роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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