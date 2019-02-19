Уроки английского: телеведущая из Китая приехала в Красноярск и устроилась учительницей в школу

СЕГОДНЯ 06:48 2019-02-19T06:51:33+03:00

Рита преподает английский, французский и китайский. По-русски она не говорит (видимо, пока). Фото: пресс-служба управления образования.

Девушке пришлось взять русское имя и в первые же дни столкнуться с суровыми сибирскими морозами [фото]

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Неизвестная страна, незнакомый город, а еще лютые морозы, которых до этого девушка ни разу не видела – вот, с чем пришлось столкнуться телеведущей из Китая, решившей приехать в Красноярск по программе культурного обмена. Девушка устроилась учительницей в школу №6 на правобережье и взяла на время пребывания здесь русское имя – Рита (так удобнее ученикам и коллегам).

Новый педагог не задает скучных домашних работ, да и в классе материал подает нестандартно: никаких привычных упражнений – только практика в виде живого общения. Фото: пресс-служба управления образования.

Здесь Рита преподает английский, французский и китайский. По-русски она не говорит (видимо, пока). Но это совершенно не мешает взаимопониманию с учениками. Она не задает скучных домашних работ, да и в классе материал подает нестандартно: никаких привычных упражнений – только практика в виде живого общения. После того, как в школе №6 начала работать новая учительница, языками заинтересовались даже дети, раньше активности за уроках не проявлявшие.

После того, как в школе №6 начала работать новая учительница, языками заинтересовались даже дети, раньше активности за уроках не проявлявшие. Фото: пресс-служба управления образования.

- Главная цель визита девушки из Китая – участие в Зимней универсиаде-2019 в качестве волонтёра. Она рада быть частью такого масштабного спортивного события и с нетерпением ждёт начала Студенческих игр. Рита в России впервые, в Сибири ей очень нравится. Правда, первое знакомство вызвало шок. Гостья приехала в Красноярск в 40-градусные морозы. Издержки сурового климата компенсировал тёплый приём сибиряков. Девушка отмечает, что в Красноярске живут очень добрые и приветливые люди, - говорят в пресс-службе городского управления образования.

ИСТОЧНИК KP.RU