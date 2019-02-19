СЕГОДНЯ 06:12 2019-02-19T06:12:21+03:00

За исполнением решения суда о сносе должны были следить в мэрии. Но там, по данным прокуратуры, организовали принудительное исполнение судебного постановления только 24 декабря прошлого года Фото: Мария ЛЕНЦ

Дом должны были снести еще три года назад

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Из-за дома на Кандагарской прокуратура требует завести уголовные дела на чиновников красноярской администрации. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Дело в том, что дом, где 14 февраля случился хлопок газа, из-за которого погибли два человека, должны были снести еще три где назад. Такое решение вынес суд Центрального района 25 февраля 2016 года. За исполнением решения должны были следить в мэрии. Но там, по данным прокуратуры, организовали принудительное исполнение судебного постановления только 24 декабря прошлого года. Именно этим числом датированы исполнительные листы, которые направили сотрудники департамента градостроительства в межрайонный отдел судебных приставов.

- По указному факту прокуратурой Центрального района Красноярска 15 февраля в следственный отдел по Центральному району г. Красноярска ГСУ СК России по краю направлены материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании виновных должностных лиц органа местного самоуправления по части 3 статьи 293 УК РФ (Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц), - комментируют в краевой прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU