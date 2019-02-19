2019-02-19T05:54:18+03:00
Общество

Почти восемь миллионов рублей заработала красноярская администрация на продаже непрофильного имущества

Деньги, вырученные с реализации бывших муниципальных помещений, поступили в городской бюджет
Татьяна ПАНТЮШЕВА
Поделиться:
С учетом начальной цены объектов, расчетная сумма поступлений от реализации непрофильного имущества составляет порядка 113 миллионов рублейС учетом начальной цены объектов, расчетная сумма поступлений от реализации непрофильного имущества составляет порядка 113 миллионов рублейФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Почти восемь миллионов рублей заработала красноярская администрация на продаже непрофильного имущества. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе мэрии.

На открытых аукционах в департаменте муниципального имущества и земельных отношений продали несколько помещений: на Брянской, 11 (почти за полмиллиона рублей), два помещения в административном здании тоже на Брянской (более, чем за 2 500 000 рублей), на Свердловской, 41 (за 4 630 000 рублей). Все эти деньги поступят в городскую казну.

- Реализация объектов муниципальной собственности проводится в соответствии с нормой федерального законодательства, а также решением депутатов Красноярского городского Совета, утвердивших прогнозный план приватизации на 2019 год. С учетом начальной цены объектов, расчетная сумма поступлений от реализации непрофильного имущества составляет порядка 113 миллионов рублей, - говорят в пресс-службе департамента муниципального имущества и земельных отношений Красноярска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Уроки английского: телеведущая из Китая приехала в Красноярск и устроилась учительницей в школу
Из-за дома на Кандагарской прокуратура требует завести уголовные дела на чиновников красноярской администрации
В Красноярске запретили проезд у краевой библиотеки
Страшное ДТП на выезде из Красноярска: очевидцы говорят о двоих погибших
Красноярцы спасли кота от хозяйки, которая годами держала его на привязи
Следователи рассказали о семье, где бабушка и дед сожгли в печке годовалого внука
ВТБ в рамках РИФ-2019 подписал с главами регионов восемь соглашений
Красноярцам объяснили, кто завез чистый снег мешками на Дубровинского
Красноярка прошла в шоу «Камеди Баттл» с шутками про детей
ВТБ увеличил портфель средств VIP-клиентов более чем на треть, объём портфеля инвестиционных продуктов вырос в два раза
Деревянные таблички с призывами к вежливости повесят в маршрутках Красноярска
Первая в России. На ЖД вокзале Красноярска появилась спортивная площадка