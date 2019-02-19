СЕГОДНЯ 05:54 2019-02-19T05:54:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Почти восемь миллионов рублей заработала красноярская администрация на продаже непрофильного имущества. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе мэрии.

На открытых аукционах в департаменте муниципального имущества и земельных отношений продали несколько помещений: на Брянской, 11 (почти за полмиллиона рублей), два помещения в административном здании тоже на Брянской (более, чем за 2 500 000 рублей), на Свердловской, 41 (за 4 630 000 рублей). Все эти деньги поступят в городскую казну.

- Реализация объектов муниципальной собственности проводится в соответствии с нормой федерального законодательства, а также решением депутатов Красноярского городского Совета, утвердивших прогнозный план приватизации на 2019 год. С учетом начальной цены объектов, расчетная сумма поступлений от реализации непрофильного имущества составляет порядка 113 миллионов рублей, - говорят в пресс-службе департамента муниципального имущества и земельных отношений Красноярска.

ИСТОЧНИК KP.RU