2019-02-19T05:37:07+03:00
Авто

В Красноярске запретили проезд у краевой библиотеки

На каком участке закрыто движение?
Татьяна ПАНТЮШЕВА
Поделиться:
Будьте осторожны и обращайте внимание на установленные временные знаки. Автомобилистам рекомендуют объезжать закрытый участок по параллельным улицам.Будьте осторожны и обращайте внимание на установленные временные знаки. Автомобилистам рекомендуют объезжать закрытый участок по параллельным улицам.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске запретили проезд у краевой библиотеки. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе городской администрации.

В мэрии говорят: ограничение движения необходимо для обеспечения безопасности автомобилистов и пешеходов при проведении ремонта здания библиотеки.

Сначала участок перекроют на несколько дней, а потом частично запретят здесь движение на несколько месяцев, до конца сентября.

Будьте осторожны и обращайте внимание на установленные временные знаки. Автомобилистам рекомендуют объезжать закрытый участок по параллельным улицам.

КОНКРЕТНО

Где и когда нельзя проехать?

Где: с восточной стороны площади Революции, у краевой библиотеки на участке от Карла Маркса до Мира.

Когда: С 21.00 18 февраля до 20.00 22 февраля (полное перекрытие) и с 24.00 26 февраля до 20.00 30 сентября (сужение проезда).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Уроки английского: телеведущая из Китая приехала в Красноярск и устроилась учительницей в школу
Из-за дома на Кандагарской прокуратура требует завести уголовные дела на чиновников красноярской администрации
Почти восемь миллионов рублей заработала красноярская администрация на продаже непрофильного имущества
Страшное ДТП на выезде из Красноярска: очевидцы говорят о двоих погибших
Красноярцы спасли кота от хозяйки, которая годами держала его на привязи
Следователи рассказали о семье, где бабушка и дед сожгли в печке годовалого внука
ВТБ в рамках РИФ-2019 подписал с главами регионов восемь соглашений
Красноярцам объяснили, кто завез чистый снег мешками на Дубровинского
Красноярка прошла в шоу «Камеди Баттл» с шутками про детей
ВТБ увеличил портфель средств VIP-клиентов более чем на треть, объём портфеля инвестиционных продуктов вырос в два раза
Деревянные таблички с призывами к вежливости повесят в маршрутках Красноярска
Первая в России. На ЖД вокзале Красноярска появилась спортивная площадка