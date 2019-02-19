В Красноярске запретили проезд у краевой библиотеки
В Красноярске запретили проезд у краевой библиотеки. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе городской администрации.
В мэрии говорят: ограничение движения необходимо для обеспечения безопасности автомобилистов и пешеходов при проведении ремонта здания библиотеки.
Сначала участок перекроют на несколько дней, а потом частично запретят здесь движение на несколько месяцев, до конца сентября.
Будьте осторожны и обращайте внимание на установленные временные знаки. Автомобилистам рекомендуют объезжать закрытый участок по параллельным улицам.
КОНКРЕТНО
Где и когда нельзя проехать?
Где: с восточной стороны площади Революции, у краевой библиотеки на участке от Карла Маркса до Мира.
Когда: С 21.00 18 февраля до 20.00 22 февраля (полное перекрытие) и с 24.00 26 февраля до 20.00 30 сентября (сужение проезда).
ИСТОЧНИК KP.RU