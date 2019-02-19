СЕГОДНЯ 05:37 2019-02-19T05:37:07+03:00

Будьте осторожны и обращайте внимание на установленные временные знаки. Автомобилистам рекомендуют объезжать закрытый участок по параллельным улицам. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярске запретили проезд у краевой библиотеки. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе городской администрации.

В мэрии говорят: ограничение движения необходимо для обеспечения безопасности автомобилистов и пешеходов при проведении ремонта здания библиотеки.

Сначала участок перекроют на несколько дней, а потом частично запретят здесь движение на несколько месяцев, до конца сентября.

Будьте осторожны и обращайте внимание на установленные временные знаки. Автомобилистам рекомендуют объезжать закрытый участок по параллельным улицам.

КОНКРЕТНО

Где и когда нельзя проехать?

Где: с восточной стороны площади Революции, у краевой библиотеки на участке от Карла Маркса до Мира.

Когда: С 21.00 18 февраля до 20.00 22 февраля (полное перекрытие) и с 24.00 26 февраля до 20.00 30 сентября (сужение проезда).

ИСТОЧНИК KP.RU