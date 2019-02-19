СЕГОДНЯ 05:07 2019-02-19T05:07:27+03:00

Люди, находившиеся на месте аварии, утверждают: скорость иномарки была очень высокой, водитель и пассажир погибли на месте. Фото: "ЧП-Красноярск"

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Страшное ДТП на выезде из Красноярска: очевидцы говорят о двоих погибших. Эта информация и фото с места аварии появились в соцсетях (в группе «ЧП-Красноярск»).

Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, все случилось накануне, 18 февраля, вечером. По словам очевидцев, темная иномарка на большой скорости врезалась в фуру. На фото видно, что от автомобиля осталась лишь искореженная груда металла, а водителя с пассажиром зажало в ней.

Люди, находившиеся на месте аварии, утверждают: скорость иномарки была очень высокой, водитель и пассажир погибли на месте.

В обстоятельствах аварии будут разбираться дорожные полицейские, им предстоит выяснить степень вины каждого участника ДТП и причины случившегося. На вероятного виновника страшной аварии, скорее всего, заведут уголовное дело за нарушение правил движения, повлекшее серьезные последствия.

ИСТОЧНИК KP.RU