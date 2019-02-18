2019-02-18T16:52:27+03:00
Дом. Семья

Красноярцы спасли кота от хозяйки, которая годами держала его на привязи

Теперь ему нужна помощь
Ася ЖУКОВА
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Красноярцы спасли кота от хозяйки, которая годами держала его на привязи. Фото: Хатико.Красноярцы спасли кота от хозяйки, которая годами держала его на привязи. Фото: Хатико.
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Бело-рыжий кот несколько лет просидел на привязи у собственной хозяйки в Красноярске. Его историю рассказали в группе организации помощи бездомным животным «Хатико».

- Сказать, что это кошмар – ничего не сказать, - говорят зоозащитники. – Бедный кот годами сидел на привязи у хозяйки, она злоупотребляет алкоголем. Так, что в шею животного врезался след.

А потом что-то случилось. Женщина внезапно пропала. Кот вместе с собакой несколько дней ждали в квартире голодными. Плакали, звали на помощь.

Сейчас Кевину нужна помощь. Фото: Хатико.

Сейчас Кевину нужна помощь. Фото: Хатико.

Им повезло – волонтеры смогли вызволить животных. Сейчас собаку уже забрали, а кот попал на передержку. Ему уже ничего не угрожает.

Но Кевину нужна подмога. Передержка просит финансовой помощи на еду (у человека не одно животное, которых он приютил) и оплату услуг ветеринара. Котика требуется показать врачу.

А еще больше он нуждается в добром хозяине. Своем человеке, который никогда не предаст. Поверьте, Кевин отплатит самой искренней дружбой.

Если вы хотите помочь Кевину, обращайтесь сюда. И вот контакты его куратора: Дарья Русинова https://vk.com/daria483 8 903 924 87 87.

ИСТОЧНИК KP.RU

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