СЕГОДНЯ 15:06 2019-02-18T15:06:42+03:00

Следователи рассказали о семье, где бабушка и дед сожгли в печке годовалого внука. Фото: Мария ЛЕНЦ

Оказывается, три года назад ее сняли с учета как исправившуюся

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В Хакасии продолжается расследование дикой истории, когда бабушка и дед сожгли в печке годовалого внука. Следователи рассказали, что известно о семье, где это произошло.

Напомним, все случилось 29 января 2019 года в переулке Лесной деревни Харой Таштыпского района. Мать ребенка отлучилась, оставив присматривать за сыном его 42-летнюю бабушку и деда 47 лет. В итоге дядя малыша обнаружил его мертвым в топке печи.

На бабушку и деда завели уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью». Им было предъявлено обвинение.

А недавно стало известно: возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Теперь уже на тех, кто мог предотвратить преступление. То есть на должностных лиц органов системы профилактики.

- Обвиняемые не работали, вели асоциальный образ жизни, злоупотребляли алкогольными напитками, - говорят следователи. – В доме были неудовлетворительные жилищно-бытовые, санитарно-гигиенические условия проживания, отсутствовало детское питание. С 2009 года семья была на учете. Но в 2016-м году ее сняли с учета в связи с исправлением. Тогда как образ жизни обвиняемых не изменился. И мать ребенка регулярно оставляла сына на их попечение.

Мальчику угрожала опасность. Но из семьи его так и не забрали…

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В Хакасии бабушка и дед сожгли в печке годовалого внука

В Хакасии бабушка и дед сожгли в печке годовалого внука. Шокирующую информацию подтвердили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе хакасского следственного комитета. Все случилось накануне, 29 января, в Таштыпском районе. Обугленное тельце нашел в печи родственник, он же вызвал полицию. (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU