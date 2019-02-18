2019-02-18T13:42:34+03:00
Общество

Красноярка прошла в шоу «Камеди Баттл» с шутками про детей

Пойди в стендап сподвигла беременность, признается она [видео]
Ася ЖУКОВА
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Красноярка прошла в шоу «Камеди Баттл» с шутками про детей. Фото, видео: ТНТ.Красноярка прошла в шоу «Камеди Баттл» с шутками про детей. Фото, видео: ТНТ.
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31-летняя Екатерина Латинова из Красноярска рассмешила жюри «Камеди Баттл» на ТНТ шутками про детей и не только.

Перед выступлением она рассказала: с мужем и ребенком перебралась в Москву. Сейчас малышу год, и она ждет второго.

- Пойти в стендап сподвигла беременность, - заявила Екатерина. – Ты понимаешь, что у тебя есть девять месяцев, и это возможность начать что-то новое.

Красноярка в Камеди..

Первый «блин» оказался не комом. В основном, шутила про материнство и детей.

- Я могу родить даже здесь, - предупредила Катя. – Это форс-мажор, но, согласитесь, прикольно, если бы моего ребенка объявил Павел Воля?

Жюри и ведущий шутки оценили. «Женскому юмору быть!» - объявила ведущая «Дома-2» Ксения Бородина. Ее поддержал и Слава Комиссаренко. В итоге Екатерина прошла во второй этап шоу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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