Деревянные таблички с призывами к вежливости повесят в маршрутках Красноярска
Полторы тысячи деревянных табличек в форме облака, призывающих к вежливости, до конца недели появятся в автобусах Красноярска. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.
Сегодня, 18 февраля, у нас стартовала акция «Гостеприимный Красноярск», ее проводит управление молодёжной политики вместе с департаментом транспорта.
Волонтеры начали развешивать таблички в салонах маршруток. На одной стороне фраза написана на русском, а на обороте – по-английски.
По словам кондукторов, на такие таблички пассажиры всегда реагируют с улыбкой. Да и гостям универсиады будет приятно получить «дружелюбное послание» в автобусе.
Напомним, в первый раз «облачка» с фразами, призывающими к уважительному отношению друг к другу, разместили в общественном транспорте прошлым летом, когда праздновали День города.
Кстати, понрпавившуюся табличку можно будет взять себе - на память.
ИСТОЧНИК KP.RU