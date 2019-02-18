2019-02-18T13:07:40+03:00
Общество

Деревянные таблички с призывами к вежливости повесят в маршрутках Красноярска

Понравившуюся можно будет взять на память
Ася ЖУКОВА
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Деревянные таблички с призывами к вежливости повесят в маршрутках Красноярска. Фото: пресс-служба администрации Красноярска.Деревянные таблички с призывами к вежливости повесят в маршрутках Красноярска. Фото: пресс-служба администрации Красноярска.
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Полторы тысячи деревянных табличек в форме облака, призывающих к вежливости, до конца недели появятся в автобусах Красноярска. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Сегодня, 18 февраля, у нас стартовала акция «Гостеприимный Красноярск», ее проводит управление молодёжной политики вместе с департаментом транспорта.

Волонтеры начали развешивать таблички в салонах маршруток. На одной стороне фраза написана на русском, а на обороте – по-английски.

По словам кондукторов, на такие таблички пассажиры всегда реагируют с улыбкой. Да и гостям универсиады будет приятно получить «дружелюбное послание» в автобусе.

Напомним, в первый раз «облачка» с фразами, призывающими к уважительному отношению друг к другу, разместили в общественном транспорте прошлым летом, когда праздновали День города.

Кстати, понрпавившуюся табличку можно будет взять себе - на память.

ИСТОЧНИК KP.RU

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