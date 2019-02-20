«Русский Уголь»: среднемесячная заработная плата рабочих основных профессий в 2018 году выросла на 10-11%

СЕГОДНЯ 08:41 2019-02-20T08:41:14+03:00

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Среднемесячная заработная плата рабочих основных профессий на угледобывающих предприятиях входящей в группу САФМАР Михаила Гуцериева компании «Русский Уголь» в 2018 г. выросла на 10-11% при фактической инфляции Росстата – 4,3%, сообщили в пресс-службе компании.

В 2018 г. «Русский Уголь» инвестировал 42,6 млн. рублей в социальные программы для работников компании. Они были направлены на оказание материальной помощи работникам предприятия, оплату санаторно-курортного оздоровления работников и их детей, оплату проезда работников и членов их семей к местам проведения отпуска, вознаграждения при выходе на пенсию.

Ежегодно «Русский Уголь» добывает свыше 14 млн тонн каменного и бурого энергетического угля. Добыча твердого топлива ведется на 6 угольных разрезах в Амурской области, Красноярском крае и Республике Хакасия. Суммарные запасы угля компании превышают 1,1 млрд. тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU