Первая в России. На ЖД вокзале Красноярска появилась спортивная площадка
На железнодорожном вокзале Красноярска открыли спортивную площадку для пассажиров. Ее запустили в рамках модернизации комплекса к Зимней универсиаде-2019, сообщили в пресс-службе КрасЖД.
Причем наш вокзал оказался первым в России, где появилась такая площадка. Она находится на втором этаже – в зале ожидания.
Здесь поставили беговую дорожку, один гребной, два вело- и три эллиптических тренажера. А еще скамью для пресса и монитор для демонстрации спортивных видеокурсов. Есть и зона отдыха.
Кроме того, посетители могут оставить вещи в закрывающихся кабинках или принять душ. Кстати, пользоваться спортивной площадкой разрешено не только пассажирам, но и гостям вокзала.
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ИСТОЧНИК KP.RU