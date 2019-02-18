2019-02-18T12:46:25+03:00
Общество

Первая в России. На ЖД вокзале Красноярска появилась спортивная площадка

Она расположена на втором этаже
Ася ЖУКОВА
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Первая в России. На ЖД вокзале Красноярска появилась спортивная площадка.Первая в России. На ЖД вокзале Красноярска появилась спортивная площадка.Фото: Мария ЛЕНЦ
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На железнодорожном вокзале Красноярска открыли спортивную площадку для пассажиров. Ее запустили в рамках модернизации комплекса к Зимней универсиаде-2019, сообщили в пресс-службе КрасЖД.

Причем наш вокзал оказался первым в России, где появилась такая площадка. Она находится на втором этаже – в зале ожидания.

Здесь поставили беговую дорожку, один гребной, два вело- и три эллиптических тренажера. А еще скамью для пресса и монитор для демонстрации спортивных видеокурсов. Есть и зона отдыха.

Кроме того, посетители могут оставить вещи в закрывающихся кабинках или принять душ. Кстати, пользоваться спортивной площадкой разрешено не только пассажирам, но и гостям вокзала.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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