На Столбах под Красноярском откроют медпункт

СЕГОДНЯ 12:27 2019-02-18T12:27:54+03:00

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В заповеднике Столбы под Красноярском появится пункт оказания медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Новый медпункт представляет собой помещение в 33 квадратных метра. В нем есть комната для приема больных, помещение для персонала. Что касается оборудования, пункт оснастили дыхательной аппаратурой, дефибриллятором, кардиографом. Также здесь имеется необходимый набор лекарственных и перевязочных средств. Открытие медпункта состоится уже завтра.

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Обшитая деревом кабинка находится у входа в центральную часть заповедника, сообщили в паблике мэрии «Город Красноярск». Пока туалет не действует – сейчас в нем подключают электричество. Но сотрудники УДИБ, производящие работы, обещают: все будет готово уже на следующей неделе. (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU