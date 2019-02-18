2019-02-18T12:10:15+03:00
Происшествия

Выписывал пируэты на дороге. Двое парней из Красноярска поймали пьяного водителя

И сдали его полицейским [фото]
Ася ЖУКОВА
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Выписывал пируэты на дороге. Двое парней из Красноярска поймали пьяного водителя. Фото: пресс-служба полка ДПС.Выписывал пируэты на дороге. Двое парней из Красноярска поймали пьяного водителя. Фото: пресс-служба полка ДПС.
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Двое парней из Красноярска задержали пьяного водителя, а после передали его полицейским. Об этом случае рассказали в полку ДПС ГИБДД МУ МВД России «Красноярское».

Все случилось ночью на улице Высотной. Антон Шевчук и Евгений Шиповский ехали по своим делам. И вдруг заметили: на дороге выписывает пируэты «Ниссан». Причем на большой скорости.

- Красноярцам удалось остановить водителя, - поясняют инспекторы. – Оказалось, он был пьян. Евгений тут же позвонил в дежурную часть полка ДПС, на место отправили патруль. Опасаясь, что водитель «Ниссана» может устроить аварию, молодые люди сумели задержать его до прибытия экипажа.

Когда полицейские приехали, мужчина вел себя агрессивно. От освидетельствования отказался. Теперь ему грозит штраф – 30 тысяч рублей и лишение прав на два года.

На днях Антону и Евгению заместитель командира полка ДПС вручил памятные подарки. И поблагодарил – за неравнодушие и смекалку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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