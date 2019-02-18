В конкурсе «Самая красивая мама - 3» в финал выйдут пять участниц!

СЕГОДНЯ 11:21 2019-02-18T11:21:44+03:00

Все они получат приятные подарки и море комплиментов!

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На дворе еще февраль, но в воздухе витает март. Все чаще разговоры крутятся вокруг приближающегося весеннего праздника: что дарить и как лучше поздравить очаровательных женщин. Выбрать традиционные тюльпаны или розы? Какие слова сказать, чтобы выразить свои чувства? А какой подарок хотели бы получить сами мамы? Мы знаем!

В преддверии 8 марта «Комсомольская правда» совместно с клиникой лазерной хирургии «Варикоза нет» проводит фотоконкурс «Самая красивая мама-3!». К участию в фотоконкурсе приглашаются мамы из Красноярского края.

Одна из наших прекрасных конкурсанток - Эля Гугнева. Она – счастливая мама сына и дочки. Вот как Эльвира пишет о своих малышах: «Дети - моя жизнь, Дети - мое все!».

Милые мамы, заявки на участие в конкурсе все еще принимаются! Скорее загружайте свою фотографию на страницу конкурса на сайте kp.ru.

Напоминаем, что от каждой участницы принимается только одно фото (самостоятельно сделанное или принадлежащее ей).

Укажите свое имя, фамилию, возраст и контактный телефон. Напишите немного о своем ребенке (детях) как зовут, сколько лет. Кстати, можно загружать и фотографии своих мам и бабушек!

Прием заявок до 24 февраля. С 25 февраля стартует голосование, которое продлится до 4 марта. Награждение победительниц - 6 марта. В финал выйдут пять участниц – лидеров голосования. Каждая получит подарки от партнера конкурса – это сертификаты на прохождение качественной детальной диагностики в клинике лазерной хирургии «Варикоза нет».

Подробности на странице конкурса по этой ссылке.

Генеральный партнер проекта: клиника лазерной хирургии «Варикоза нет».

ИСТОЧНИК KP.RU