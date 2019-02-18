2019-02-18T10:55:48+03:00
Общество

Красноярцев просят проверить запись детей в садики

Дайте знать, если у вас изменился адрес/желаемое ДОУ
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Красноярцев просят проверить запись детей в садики.Красноярцев просят проверить запись детей в садики.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Красноярских родителей просят перепроверить запись детей в сады. Об этом рассказали в пресс-службе главного управления образования.

Известно, что с 1 апреля начнется комплектование детсадов на новый учебный год. В нем примут участие малыши, которым на 1 сентября 2019 года исполнится от полутора до шести лет. Бывает, что сведения, которые родители указывали при постановке на очередь, оказываются устаревшими. В таком случае нужно сообщить в управление образования об изменениях:

- адреса места жительства или контактного телефона;

- перечень дошкольных учреждений – по вашему желанию;

- возможном появлении или утрате льготы на первоочередное/внеочередное предоставление места.

Имейте в виду: указать желаемые детские сады можно только в рамках одного района. Если семья переехала, надо внести изменения в систему «Дошкольник». Берем открепительный талон в отделе главного управления образования (там, где ребенка поставили на учет) и обращаемся в отдел – по новому месту жительства. Кроме талона, нужно будет также свидетельство о рождении ребенка, паспорт одного из родителей с новой же пропиской.

Важно: если вы не водили ребенка в детсад и получали выплату, право восстановиться в очереди и участвовать в комплектовании у вас есть. Для этого необходимо написать заявление в своем отделе образования.

И последнее: все изменения вносятся до 1 апреля. Обновить информацию в системе «Дошкольник» помогут специалисты отделов управления:

Железнодорожный и Центральный районы – 221-32-34

Кировский район – 265-92-46

Ленинский район – 201-34-95

Октябрьский район – 218-08-59

Свердловский район – 261-24-88

Советский район – 255-36-05, 220-19-97

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Красноярка прошла в шоу «Камеди Баттл» с шутками про детей
ВТБ увеличил портфель средств VIP-клиентов более чем на треть, объём портфеля инвестиционных продуктов вырос в два раза
Деревянные таблички с призывами к вежливости повесят в маршрутках Красноярска
Первая в России. На ЖД вокзале Красноярска появилась спортивная площадка
На Столбах под Красноярском откроют медпункт
Выписывал пируэты на дороге. Двое парней из Красноярска поймали пьяного водителя
В конкурсе «Самая красивая мама - 3» в финал выйдут пять участниц!
Полеты квадрокоптеров в Красноярске ограничат на время Универсиады
Это памятник природы! Почти 50 гектаров на Торгашинском хребте незаконно отдали под пасеку
Транспортные карты в виде брелоков и браслетов стали продавать в Красноярске
Красноярские осужденные массово выбирают профессию повара
Водитель всмятку раздавленной грузовиком «Ауди» чудом уцелел в Красноярске
Бараки у Органного зала Красноярска снесут к июлю
Труп неизвестного найден в коллекторе в Красноярске
Угнанную в Санкт-Петербурге иномарку нашли красноярские полицейские и вернули владелице
В Енисейске продавца оштрафовали за курение на крыльце магазина
Стартовало голосование в конкурсе «Нарисуй своего снеговика!»
В Красноярске увеличат количество спасателей во время универсиады
«Чтобы вытащить людей, вызывали МЧС»: в аварии на пустом перекрестке пострадали трое
В Красноярске ищут собаку в зеленом ошейнике и со шрамом на животе
«Тебя ждут дома»: в Красноярском крае ищут мужчину, который уехал после работы домой и пропал
В Красноярске дороги будут чистить специальными пылесосами
В Красноярске иномарка врезалась в столб: водитель погиб на месте