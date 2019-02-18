Красноярцев просят проверить запись детей в садики

СЕГОДНЯ 10:55 2019-02-18T10:55:48+03:00

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Красноярских родителей просят перепроверить запись детей в сады. Об этом рассказали в пресс-службе главного управления образования.

Известно, что с 1 апреля начнется комплектование детсадов на новый учебный год. В нем примут участие малыши, которым на 1 сентября 2019 года исполнится от полутора до шести лет. Бывает, что сведения, которые родители указывали при постановке на очередь, оказываются устаревшими. В таком случае нужно сообщить в управление образования об изменениях:

- адреса места жительства или контактного телефона;

- перечень дошкольных учреждений – по вашему желанию;

- возможном появлении или утрате льготы на первоочередное/внеочередное предоставление места.

Имейте в виду: указать желаемые детские сады можно только в рамках одного района. Если семья переехала, надо внести изменения в систему «Дошкольник». Берем открепительный талон в отделе главного управления образования (там, где ребенка поставили на учет) и обращаемся в отдел – по новому месту жительства. Кроме талона, нужно будет также свидетельство о рождении ребенка, паспорт одного из родителей с новой же пропиской.

Важно: если вы не водили ребенка в детсад и получали выплату, право восстановиться в очереди и участвовать в комплектовании у вас есть. Для этого необходимо написать заявление в своем отделе образования.

И последнее: все изменения вносятся до 1 апреля. Обновить информацию в системе «Дошкольник» помогут специалисты отделов управления:

Железнодорожный и Центральный районы – 221-32-34

Кировский район – 265-92-46

Ленинский район – 201-34-95

Октябрьский район – 218-08-59

Свердловский район – 261-24-88

Советский район – 255-36-05, 220-19-97

ИСТОЧНИК KP.RU