2019-02-18T10:39:51+03:00
Общество

Полеты квадрокоптеров в Красноярске ограничат на время Универсиады

Нужно будет получать специальное разрешение
Ася ЖУКОВА
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Полеты квадрокоптеров в красноярске ограничат на время Универсиады.Полеты квадрокоптеров в красноярске ограничат на время Универсиады.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В дни Зимней универсиады-2019 в Красноярске ограничат полеты квадрокоптеров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

С 24 февраля по 14 марта на полеты беспилотников нужно будет взять разрешение в региональном межведомственном оперативном штабе по обеспечению безопасности.

- Согласно приказу Министерства транспорта России в период проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске для обеспечения безопасности установлена запретная зона UNP280, - поясняют в мэрии.

Рассмотрением обращений о полетах квадрокоптеров в Красноярске занимается департамент общественной безопасности администрации. Подробную информацию о порядке выдачи разрешений можно получить на сайте Новосибирского зонального центра Единой Системы Организации Воздушного Движения https://zs.ivprf.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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