2019-02-18T10:13:07+03:00
Общество

Это памятник природы! Почти 50 гектаров на Торгашинском хребте незаконно отдали под пасеку

К делу подключилась прокуратура
Ася ЖУКОВА
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Почти 50 гектаров на Торгашинском хребте незаконно отдали под пасеку. Фото: ОНФ.Почти 50 гектаров на Торгашинском хребте незаконно отдали под пасеку. Фото: ОНФ.
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Одно из самых живописных мест в окрестностях Красноярска – Торгашинский хребет – находится под угрозой. Здесь предпринимателю выделили гектары леса – под пасеку, рассказали в исполкоме регионального отделения ОНФ со ссылкой на прокуратуру Березовского района.

О том, что земля на территории Торгашинского хребта незаконно присваивается бизнесменами, активисты узнали в ноябре прошлого года. А недавно эти сведения подтвердили в прокуратуре.

После проверки, проведенной сотрудниками надзорного ведомства, выяснилось: кадастровый инженер, предоставивший посреди леса два «куска» земли в 7 и 40 гектаров – под пасеку, попросту не имел на это право.

- Кадастровый инженер, выделивший земельные участки на территории будущего лесопаркового зелёного пояса Красноярска, предоставил их в аренду в нарушение законодательства РФ, поскольку согласно генеральному плану Зыковского сельсовета Березовского района и правилам землепользования и застройки сельсовета данная территория относится к лесопарковой рекреационной зоне, в которой запрещена любая сельскохозяйственная деятельность, - сообщили в ОНФ.

Пользуясь такой «серой» схемой им было сформировано 20 земельных участков на территории Торгашинского хребта. Между тем они должны войти в «зелёный щит» Красноярска, являются частью состав памятника природы «Чёрная сопка».

Прокуратура отправила властям района требование изъять землю у частника. Вскоре договор аренды с ним был расторгнут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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