Красноярские осужденные массово выбирают профессию повара

СЕГОДНЯ 08:57 2019-02-18T08:57:20+03:00

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Осужденные красноярских колоний выйдут на свободу поварами. Эту востребованную профессию освоили 90 человек, а 47 еще учатся, рассказали в пресс-службе ГУФСИН по краю.

Обучение организовано в одиннадцати колониях края. Большинство студентов – молодые мужчины. Причем они пробуют готовить не только повседневные блюда (на этом сделан основной акцент), но и эксклюзивные. Ведь многие после освобождения хотят работать поварами. Вот и тренируются готовить блюда повышенной сложности – чтобы сдать на четвертый разряд и устроиться в приличное заведение.

После обучения они получают «корочки». Кстати, в документе не указано, где именно учился человек. Так что все будет зависеть от того, как он себя покажет на работе.

Отметим, в текущем учебном году в красноярских колониях 1267 осужденным обучались по 48 специальностям. А скоро откроются еще две: сборщик изделий из пластмассы и монтажник из ПВХ.

ИСТОЧНИК KP.RU