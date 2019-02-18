Водитель всмятку раздавленной грузовиком «Ауди» чудом уцелел в Красноярске

СЕГОДНЯ 08:35 2019-02-18T08:35:29+03:00

От радости мужчина тут же принял на грудь, говорят очевидцы

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Страшная авария с участием автомобиля «Ауди» и грузовика произошла сегодня утром, 18 февраля, на улице Говорова в Красноярске. Об этом сообщили в паблике «ЧП – Красноярск».

На выложенных в группе снимках видно: иномарка была буквально всмятку. В считанные секунды превратилась в груду металла. Водитель уцелел каким-то чудом. Мужчина, видимо, был в шоке, рассказывают очевидцы. На радостях, что остался в живых начал употреблять спиртное.

- Начал или продолжил? - интересуются другие пользователи. - Может быть, водитель и до этого был навеселе, а таким образом решил это скрыть? И на какой скорости надо было гнать, чтобы развернуть небольшой грузовик?

- Нельзя пить после ДТП, пока его не оформили, - поясняют в группе. – В любом случае теперь мужчина лишится прав.

ИСТОЧНИК KP.RU