2019-02-18T08:07:45+03:00
Общество

Бараки у Органного зала Красноярска снесут к июлю

Строения находятся в аварийном состоянии
Ася ЖУКОВА
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Бараки у Органного зала Красноярска снесут к июлю.Бараки у Органного зала Красноярска снесут к июлю.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Ветхие бараки у Органного зала Красноярска пойдут под снос к июлю. Информация об этом появилась на сайте госзакупок, сейчас идет поиск подрядчиков.

Напомним, пять домов на улице Декабристов (под номерами 24/1, 24/2, 24/3, 18, строения 1 и 2) считаются аварийными. Они были возведены почти 100 лет назад.

Поэтому их решено было ликвидировать – снести здания и очистить площадки от строительного мусора. Часть домов должны убрать до 30 апреля. А завершить все работы планируется к июлю. Цена вопроса – 3 миллиона 400 тысяч рублей.

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Напомним, община настаивает на безвозмездной передаче ей здания римско-католического костела (сейчас Органного зала) на улице Декабристов не один десяток лет. (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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