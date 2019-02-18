Труп неизвестного найден в коллекторе в Красноярске

СЕГОДНЯ 07:44 2019-02-18T07:44:17+03:00

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В одном из коллекторов теплотрассы в Красноярске обнаружен труп неизвестного. О жуткой находке сообщили в понедельник в сводке КГКУ «Спасатель». Все случилось вчера, 17 февраля.

- Выезжали по обращению оперативного дежурного отдела полиции, - рассказывают спасатели. - Для оказания помощи в извлечении тела из коллектора. Выполнены слесарные работы, тело достали из коллектора, передали сотрудникам полиции.

В минувшие сутки сотрудникам МЧС пришлось выезжать на вызовы несколько раз. Так, к специалистам ачинского поисково-спасательного отряда поступила заявка из полиции. Как выяснилось, примерно в пятнадцати километрах от города заблудился мужчина. Все произошло неподалеку от дачного массива. Близкие пропавшего забили тревогу. Спасатели выдвинулись на место. Но, к счастью, их помощь уже не понадобилась – мужчина сумел сам найти дорогу.

ИСТОЧНИК KP.RU