СЕГОДНЯ 07:04 2019-02-18T07:04:44+03:00

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Угнанную в Санкт-Петербурге дорогую иномарку нашли красноярские полицейские. И буквально на днях, наконец, вернули ее владелице. В пресс-службе краевой полиции рассказали подробности «Комсомольской правде»-Красноярск. В апреле прошлого года в регистрационный пункт ГИБДД города пригнали «Митсубиши», чтобы поставить на учет. Однако специалисты, осматривая машину, обнаружили, что идентификационный номер подделан.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/692445" frameborder="0"></iframe> Угнанную в Санкт-Петербурге иномарку нашли красноярские полицейские и вернули владелице.

Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.326 УК РФ «Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства». Машину у человека, представившегося владельцем, изъяли и направили на атоэкспертизу. Там эксперты восстановили оригинальный VIN-номер. А по нему установили истинную владелицу. Как оказалось, машину у нее похитили в начале 2018 года в Северной столице.

Когда женщине позвонили, она удивилась и обрадовалась. Вместе с сыном они прилетели в Красноярск. «Я очень рада, спасибо» - поблагодарила женщина красноярских полицейских. На своем «Митсубиши» владелица направилась домой. А полицейские разыскивают похитителей. К слову, с начала года дознаватели уже установили владельцев 17 похищенных транспортных средств и вернули им автомобили.

ИСТОЧНИК KP.RU