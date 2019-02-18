2019-02-18T06:33:04+03:00
Общество

В Енисейске продавца оштрафовали за курение на крыльце магазина

Ему придется выплатить 500 рублей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Енисейске продавца оштрафовали за курение на крыльце магазинаВ Енисейске продавца оштрафовали за курение на крыльце магазинаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Енисейске продавца местного магазина оштрафовали за нарушение антитабачного законодательства. В пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что административное нарушение выявили в торговой точке ООО «Атлант». Предприятие занимается реализацией продовольственных и непродовольственных товаров.

Пока в магазине специалисты Роспотребнадзора проводили проверку, один из продавцов вышел на парадное крыльцо и затянулся сигаретой. Крыльцо – общественное место, курить здесь нельзя. А продавцы в сигаретой в руках, подпирающие входную дверь, явление далеко не редкое в любых городах и селах. И дело тут не только в масштабах табачной зависимости, но и в культуре поведения.

На сей раз за нарушение законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака работник предприятия оштрафован на 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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