2019-02-18T04:28:12+03:00
Происшествия

«Чтобы вытащить людей, вызывали МЧС»: в аварии на пустом перекрестке пострадали трое

Сейчас идет расследование, кто виноват в случившемся [видео]
Ася ЖУКОВА
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«Чтобы вытащить людей, вызывали МЧС»: в аварии на пустом перекрестке пострадали трое. Фото, видео: ЧП - Красноярск.«Чтобы вытащить людей, вызывали МЧС»: в аварии на пустом перекрестке пострадали трое. Фото, видео: ЧП - Красноярск.
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В аварии на пустом перекрестке в центре Красноярска пострадали три человека. Чтобы вытащить людей из искореженных авто, пришлось вызывать спасателей.

Все случилось вчера, 17 февраля, на пересечении проспекта Мира и улицы Робеспьера, сообщили в группе «ЧП – Красноярск». На кадрах видео, выложенного в паблике, видно: на совершенно пустой перекресток на приличной скорости выезжают два автомобиля.

Столкнулись на пустом перекрестке..

- Произошло столкновение «Тойоты» и «Ниссана», - прокомментировали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе краевого ГИБДД. - В ДТП пострадали водитель «Ниссана» – женщина 1975 года рождения, водитель и пассажир «Тойоты», мужчины 1994 годов рождения. Сейчас выясняется, кто на какой сигнал светофора ехал. По предварительной информации, оба на желтый. Проводится расследование.

К слову, машины так помяло, что для деблокировки людей понадобилось обращаться в МЧС.

- Выполнены слесарные работы, на двух автомобилях отключили аккумуляторы, - рассказали в КГКУ «Спасатель».

ИСТОЧНИК KP.RU

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