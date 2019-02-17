В Красноярске ищут собаку в зеленом ошейнике и шрамом на животе

СЕГОДНЯ 17:21 2019-02-17T17:21:37+03:00

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В Ленинском районе Красноярска накануне, 16 февраля, пропала собака. Эта информация была опубликована сразу в нескольких группах зоозащитников. Хозяева очень переживают за судьбу своего питомца и обещают вознаграждение тому, кто поможет найти их любимицу.

Дану привезли 11 января в Красноярск из поселка Абан (350 километров от краевого центра) на срочную стерилизацию. Собачка мелкая, но шустрая, очень ласковая. Молодая. Но за свою жизнь успела испытать многое. Ее и братишку забрали у неблагополучных владельцев.

«Ни сена не кинут им, ни еды, живут в тёмной стайке метр на метр, тут же спят и ходят в туалет, света дневного не видят. Кормят их, может раз в 2-3 дня пшеницей и протухшими кишками от скота», - вот как по рассказам волонтеров жили эти собачки.

Ранее Дана никогда не была в городе. Для нее столько машин, людей, городской шум – настоящий стресс. Тем более, после операции. Малышку перевозили в машине такси, откуда она выскочила и убежала. На часах было около пяти вечера.

Особые приметы: маленькая, черно-белая, на ней зеленый ошейник и шрам на животе от стерилизации.

Малышка очень ласковая и доверчивая Фото: Алина КОВАЛЕВА

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, с КРАСТЭЦ она добежала до магазина «Леруа», пересекла главную дорогу и скрылась во дворах. Сейчас может быть уже где угодно. В первую очередь, просят обратить внимание жителей с улиц: Песочная, Фестивальная, Юности, Красраб, Парковая, Крылова, Инструментальная, Семафорная.

«Дана болеет, ей нужно принимать лекарства… Нужна помощь в расклейке объявлений, в поиске пешком и на машинах», - рассказала Алина, зоозащитник.

Нашедшему Дану обещают вознаграждение в размере пяти тысяч рублей.

Если увидите Дану, придержите ее и срочно звоните по телефонам: 8-950-415-90-05 или 8-950-415-09-05 (в любое время).

ИСТОЧНИК KP.RU