2019-02-17T14:28:30+03:00
Происшествия

«Тебя ждут дома»: в Красноярском крае ищут мужчину, который уехал после работы домой и пропал

Это было еще 14 февраля…
Ольга КОСТИНА
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Владимира очень ждут дома Фото: Поиск пропавших детей - КрасноярскВладимира очень ждут дома Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск
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В Красноярском крае разыскивается 38-летний Владимир Филиппов. Информация об этом появилась в группе «Поиск пропавших детей - Красноярск».

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, мужчина 14 февраля уехал с работы около 6 часов утра и пропал. Передвигался на своем автомобиле «Daihatsu Pyzar». Работает Владимир в поселке Березовка (Трактовая, д.71а).

Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, смуглый, глаза карие, волосы темно-русые, короткие.

Особые приметы: татуировка в виде звезд на кисти правой руки, нет некоторых зубов на верхней и нижней челюсти.

Был одет: коричневая кожаная куртка, зеленая кофта в горизонтальную бело-черную полоску, красная футболка с надписью «Рожденный в СССР», синие спортивные штаны, черные кроссовки, серая шапка с помпоном.

При себе имел: золотая печатка на пальце левой руки, обручальное кольцо, водительское удостоверение, документы на автомобиль, карта Сбербанка.

«Владимир, тебя ждут дома!», - пишут в соцсетях его родные.

Всем, кому известно местонахождения пропавшего Владимира Филиппова, просьба звонить по телефонам:

8 (39175) 2 12-02 полиция в поселке Березовка;

8-950-99-66-066 – волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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