2019-02-17T14:43:35+03:00
Общество

В Красноярске дороги будут чистить специальными пылесосами

Как это будет происходить, глава города Сергей Еремин показал у себя на страничке в соцсети
Ольга КОСТИНА
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Сергей Еремин продемонстрировал на своей странице, какая техника будет убирать улицы Фото: СоцсетиСергей Еремин продемонстрировал на своей странице, какая техника будет убирать улицы Фото: Соцсети
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На предстоящей неделе синоптики прогнозировали плюсовую температуру почти каждый день. В такое время года - это слякоть, грязь и лужи. Пешеходам предстоит подбирать подходящую для такой погоды обувь. Ну а автомобилистам остается только смириться с тем, что машины некоторое время будут грязными. Или нет?

Сегодня, 17 февраля, в Красноярске дорожники протестировали соответствующую технику. А глава города показал на своей страничке в instagram, как она будет работать во время предстоящего потепления.

«Чтобы не допустить чрезмерного образования слякоти на дорогах, заранее начали готовить спецтехнику к работе в таких условиях. Первые машины уже вышли на улицы. В основном это подметально-элеваторные прицепы, которые убирают грязь с дорог. При стабильной плюсовой температуре их поддержат дорожные пылесосы», - прокомментировал видео Сергей Еремин.

Напомним, что в прошлом году парк дорожно-коммунальной техники обновился сразу на 100 единиц. Это техника зимнего и круглогодичного обслуживания дорог: самосвалы, снегопогрузчики, автогрейдеры, подметально-вакуумные машины, фронтальные погрузчики, «ручные пылесосы», поливомоечное оборудование. Это означает, что уборка будет происходить быстрее и качественнее.

КСТАТИ

Заявки на уборку дорог, проездов, тротуаров, парков и скверов можно по телефонам: 005 и 223-85-05.

ИСТОЧНИК KP.RU

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