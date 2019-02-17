В Красноярске дороги будут чистить специальными пылесосами
На предстоящей неделе синоптики прогнозировали плюсовую температуру почти каждый день. В такое время года - это слякоть, грязь и лужи. Пешеходам предстоит подбирать подходящую для такой погоды обувь. Ну а автомобилистам остается только смириться с тем, что машины некоторое время будут грязными. Или нет?
Сегодня, 17 февраля, в Красноярске дорожники протестировали соответствующую технику. А глава города показал на своей страничке в instagram, как она будет работать во время предстоящего потепления.
«Чтобы не допустить чрезмерного образования слякоти на дорогах, заранее начали готовить спецтехнику к работе в таких условиях. Первые машины уже вышли на улицы. В основном это подметально-элеваторные прицепы, которые убирают грязь с дорог. При стабильной плюсовой температуре их поддержат дорожные пылесосы», - прокомментировал видео Сергей Еремин.
Напомним, что в прошлом году парк дорожно-коммунальной техники обновился сразу на 100 единиц. Это техника зимнего и круглогодичного обслуживания дорог: самосвалы, снегопогрузчики, автогрейдеры, подметально-вакуумные машины, фронтальные погрузчики, «ручные пылесосы», поливомоечное оборудование. Это означает, что уборка будет происходить быстрее и качественнее.
КСТАТИ
Заявки на уборку дорог, проездов, тротуаров, парков и скверов можно по телефонам: 005 и 223-85-05.
ИСТОЧНИК KP.RU