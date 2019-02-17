2019-02-17T12:19:31+03:00
Происшествия

В Красноярске иномарка врезалась в столб: водитель погиб на месте

В причинах случившегося разбираются дорожные полицейские
Ольга КОСТИНА
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Водитель погиб на месте Фото: ЧП-КрасноярскВодитель погиб на месте Фото: ЧП-Красноярск
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В Красноярске сегодня, 17 февраля, произошло смертельное ДТП. Фотографии с места происшествия появились в соцсетях.

Авария произошла в районе дома №17 на Курчатова около семи утра. Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе УГИБДД, 66-летний водитель «Renault» не справился с управлением. Машину вынесло на обочину, где она врезалась в столб. В результате ДТП мужчина погиб на месте. Автомобиль сильно поврежден: смята передняя часть, разбиты окна, вывернута дверь.

Вот что пишут об этом происшествии пользователи соцсетей:

«Жёстко. Хорошо, что с собой не забрал никого».

«Ужас! Я там хожу каждый день с ребенком! Страшно».

«Страшно за себя и за других участников движения. Важно не ездить по городу больше 60 км/ч».

Очевидцы сообщают, что водителю стало плохо за рулем. Но это не совсем точная информация. В любом случае, разбираться в причинах смерти мужчины будут медики.

Фото: ЧП-Красноярск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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