В Красноярске иномарка врезалась в столб: водитель погиб на месте
В Красноярске сегодня, 17 февраля, произошло смертельное ДТП. Фотографии с места происшествия появились в соцсетях.
Авария произошла в районе дома №17 на Курчатова около семи утра. Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе УГИБДД, 66-летний водитель «Renault» не справился с управлением. Машину вынесло на обочину, где она врезалась в столб. В результате ДТП мужчина погиб на месте. Автомобиль сильно поврежден: смята передняя часть, разбиты окна, вывернута дверь.
Вот что пишут об этом происшествии пользователи соцсетей:
«Жёстко. Хорошо, что с собой не забрал никого».
«Ужас! Я там хожу каждый день с ребенком! Страшно».
«Страшно за себя и за других участников движения. Важно не ездить по городу больше 60 км/ч».
Очевидцы сообщают, что водителю стало плохо за рулем. Но это не совсем точная информация. В любом случае, разбираться в причинах смерти мужчины будут медики.
Фото: ЧП-Красноярск.
ИСТОЧНИК KP.RU