В Канске после столкновения с автобусом машину пьяного лихача разорвало пополам

СЕГОДНЯ 10:05 2019-02-17T10:06:12+03:00

Во время столкновения пострадал один человек Фото: ЧП-Красноярск

Только чудом в ДТП никто не погиб

Изменить размер текста: A A

В Канске накануне, 16 февраля, произошла серьезная авария. Информация об этом появилась в соцсетях.

Около десяти утра на улице 40 лет Победы столкнулись маршрутный автобус «ПАЗ» и автомобиль «Toyota Mark II». От сильного удара иномарку разорвало пополам.

«И водитель, и пассажир марка синие. Пассажира увезли, водителя нет», - написала в соцсетях Таисия, очевидец происшествия.

Иномарка развалилась пополам Фото: ЧП-Красноярск

- За рулем автомобиля «Toyota Mark II» находился 22-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе УГИБДД края. – Мужчина выехал на полосу встречного движения, где в этот момент ехал автобус. В момент аварии пассажиров в нем не было: ПАЗ двигался с места ремонта в гараж. Пострадал 29-летний пассажир иномарки, которого госпитализировали. Он получил травмы, не угрожающие жизни.

Позднее выяснилось, что у предполагаемого виновника аварии нет водительского удостоверения. И никогда не было. В настоящее время дорожные полицейские проводят расследование этого происшествия.

Фото: ЧП-Красноярск.

ИСТОЧНИК KP.RU