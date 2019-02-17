В Сочи на инвестиционном форуме обсудили развитие моногородов Хакасии

СЕГОДНЯ 08:50 2019-02-17T08:50:11+03:00

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В Сочи на Российском инвестиционном форуме накануне, 16 февраля, обсудили развитие моногородов Хакасии. Всего их шесть – это Абаза, Сорск, Саяногорск, Черногорск, Туим и Вершина Теи.

В обсуждении приняли участие и.о. министра экономического развития Хакасии Николай Евдокимов, министр финансов Ирина Войнова и Ирина Макиева, генеральный директор «Фонда развития моногородов». Речь шла о конкретных проектах. Николай Евдокимов позднее рассказал, о каких именно:

«Строительство и эксплуатация промышленного комплекса по производству колбасных изделий и мясных консервов, стоимость проекта около 300 миллионов рублей, стоимость инфраструктуры - линия электропередач 22,0 миллиона рублей, котельная - 65,0 миллионов рублей. Планируемое участие фонда – 95 процентов затрат на строительство - 82,65 миллионов рублей, осуществляется разработка проектно-сметной документации».

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, развитию моногородов в Хакасии уделяется большое внимание. Только в прошлом году в рамках программы «Комплексное развитие моногородов» было реализовано 229 миллионов рублей. За счет этих средств отремонтировали центральные улицы, провели формирование современной городской среды и обустроили места массового отдыха населения. Кроме того, часть денег потрачена на развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение качественных жилищно-коммунальных услуг, а также приобретение медицинского оборудования.

Как сообщили в правительстве Хакасии, на развитие моногородов в рамках нацпроектов в течение 6 лет поступит около полутора миллиардов рублей. Это позволит привлечь инвестиции и создать рабочие места, даст возможность малому бизнесу участвовать в реализации программы в рамках исполнении государственного и муниципального заказа.

ИСТОЧНИК KP.RU