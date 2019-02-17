2019-02-17T06:53:47+03:00
Происшествия

На правобережье Красноярска «скорая» столкнулась с иномаркой

Обошлось без пострадавших
Ольга КОСТИНА
Поделиться:
ДТП произошло на перекрестке Фото: ЧП-КрасноярскДТП произошло на перекрестке Фото: ЧП-Красноярск
Изменить размер текста:

На правобережье Красноярска «скорая» не поделила дорогу с автомобилем «Nissan». Информация об этом появилась в соцсетях.

ДТП произошло на пересечении улиц Александра Матросова и Семафорная.

Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс- службе УГИБДД по краю, по предварительным данным автомобиль «скорой» двигался с включенными спецсигналами за запрещающий сигнал светофора со стороны Пашенного. Иномарка направлялась в сторону улицы Королева на зеленый сигнал светофора. Водитель легковушки не уступил дорогу.

В результате столкновения пострадал только транспорт. «Скорая» осталась без бампера, фар и радиаторной решетки. А в автомобиле «Nissan» помято крыло и дверь.

В медицинском автомобиле не было пациентов Фото: ЧП-Красноярск

В медицинском автомобиле не было пациентов Фото: ЧП-Красноярск

Сейчас в соцсетях некоторые пишут, что водитель медицинского автомобиля включил сирену только на перекрестке. Но очевидцы происшествия уверяют в обратном: «Скорая с мигалками и сиреной ехала. Ниссан не пропустил».

Как было на самом деле, еще предстоит разобраться соответствующим службам.

Фото: ЧП-Красноярск.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярском крае два человека пострадали при спуске со склона в районе «Манской петли»
Красноярские городовые потребовали привести в порядок захламленную автостоянку на Волочаевской
Красноярцев приглашают на мастер-класс по рисованию
В Красноярске спасатели сутки ищут рыбака, упавшего с лодки на Енисее
Обманутые дольщики «Реставрации» провели громкий митинг в Красноярске
ФК «Енисей» расторг контракт с нападающим Дарко Бодулом
Водители поймали на дороге пьяного владельца Ниссан-Санни и удерживали до приезда инспекторов
Во-первых, это просто красиво: красноярцы рассказали, что к Синема-Парку завозят белый снег в мешках
В Красноярском крае откроют новое месторождение нефти
В Красноярске спасатели рассказали водителям, как ездить в гололед
Производитель возмутившего красноярцев дорожного реагента рассказал, как бороться с «черным льдом»
Прокуроры требуют взыскать с минусинского депутата 3 миллиона рублей за покупку Land Cruiser
В Красноярске проведут срочный ямочный ремонт на опасных дорогах
Парень с татуировкой демона пропал в Красноярском крае
Может быть агрессивна: в Красноярске ищут пропавшую 70-летнюю женщину
Парк Универсиады готовится к открытию в Красноярске