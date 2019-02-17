На правобережье Красноярска «скорая» столкнулась с иномаркой

СЕГОДНЯ 06:52 2019-02-17T06:53:47+03:00

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На правобережье Красноярска «скорая» не поделила дорогу с автомобилем «Nissan». Информация об этом появилась в соцсетях.

ДТП произошло на пересечении улиц Александра Матросова и Семафорная.

Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс- службе УГИБДД по краю, по предварительным данным автомобиль «скорой» двигался с включенными спецсигналами за запрещающий сигнал светофора со стороны Пашенного. Иномарка направлялась в сторону улицы Королева на зеленый сигнал светофора. Водитель легковушки не уступил дорогу.

В результате столкновения пострадал только транспорт. «Скорая» осталась без бампера, фар и радиаторной решетки. А в автомобиле «Nissan» помято крыло и дверь.

В медицинском автомобиле не было пациентов Фото: ЧП-Красноярск

Сейчас в соцсетях некоторые пишут, что водитель медицинского автомобиля включил сирену только на перекрестке. Но очевидцы происшествия уверяют в обратном: «Скорая с мигалками и сиреной ехала. Ниссан не пропустил».

Как было на самом деле, еще предстоит разобраться соответствующим службам.

Фото: ЧП-Красноярск.

ИСТОЧНИК KP.RU