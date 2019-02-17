2019-02-17T05:53:23+03:00
Происшествия

В Красноярском крае два человека пострадали при спуске со склона в районе «Манской петли»

При эвакуации потребовалась помощь спасателей
Ольга КОСТИНА
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Пострадавших доставили в больницуПострадавших доставили в больницуФото: Мария ЛЕНЦ
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Под Дивногорском два человека пострадали при спуске со склона. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в КГКУ «Спасатель».

ЧП произошло в районе «Манской петли». Это очень красивое место, где река Мана, ударяясь об отвесные скалы, изгибается сразу несколькими петлями.

Вызов спасателям поступил от диспетчера единой дежурной диспетчерской службы, куда позвонили пострадавшие. Они получили серьезные травмы при спуске и не могли самостоятельно добраться до места, где бы им оказали помощь. Спасатели в кратчайшее время прибыли на место вызова и эвакуировали туристов. У одного оказался перелом левой голени, у другого – закрытая черепно-мозговая травма.

- Пострадавшие были доставлены в населенный пункт Усть-Мана и переданы бригаде скорой помощи, - рассказали в КГКУ «Спасатель».

Сейчас пострадавшим ничего не угрожает. Оба проходят лечение в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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