2019-02-17T07:21:27+03:00
Общество

Красноярские городовые потребовали привести в порядок захламленную автостоянку на Волочаевской

Владельцу предстоит в кратчайшие сроки исполнить все предписания
Ольга КОСТИНА
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Автостоянка находится рядом с гостевой трассой КрасноярскаАвтостоянка находится рядом с гостевой трассой Красноярска
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«Автостоянка на улице Волочаевская - антипример качественного содержания таких объектов», - столь категоричное заявление опубликовано на официальной странице в соцсети красноярских городовых.

Территория, о которой идет речь, располагается между улицами Копылова и Красной Армии по адресу Волочаевская, 44\1. Она огорожена металлическим забором и используется, как автостоянка. Но назвать ее так можно с натяжкой. Ведь владелец даже не чистит снег: сгребает в кучи здесь же или на прилегающей рядом территории. Строительный мусор не вывозится, его сгребают под павильон КПП. Территория захламлена твердыми техническими отходами: шинами, колесными дисками, деревянными поддонами, автомобильными запчастями, пластиковыми коробками, ветками деревьев.

«Автостоянки занимают большую площадь на территории города. Если автостоянка неухоженная, она своим видом создает ощущение разрухи и упадка», - комментируют в службе городовых.

В ближайшее время собственнику автостоянки предстоит привести территорию в порядок. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, кроме поддержания чистоты, собственникам автостоянок необходимо очищать заборы от грязи, снега, незаконных объявлений, плакатов и граффити. Ведь существуют определенные требования к ограждениям этих объектов, которые определены Правилами благоустройства и архитектурно-художественным регламентом.

Автостоянка захламлена Фото: Служба городовых

Автостоянка захламлена Фото: Служба городовых

ИСТОЧНИК KP.RU

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