Красноярцев приглашают на мастер-класс по рисованию

СЕГОДНЯ 04:52 2019-02-17T04:52:09+03:00

Для всех желающих вход свободный

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Сегодня, 17 февраля, в волонтерском центре «Доброе дело» (ул. Красномосковская, 42) пройдет мастер-класс по рисованию. Информация об этом опубликована на сайте городской администрации.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, принять участие в мастер-классе смогут все желающие в возрасте от 12 до 35 лет. Начало в 15.00 часов.

Занятие пройдет в рамках серии мастер-классов, приуроченных к Зимней универсиаде-2019. Участники мастер-класса с помощью техники «леттеринг» (способ красиво нарисовать и стилизовать буквы) смогут нарисовать такие слова и фразы: Универсиада, Krasnoyarsk-2019, REAL WINTER.

Вход для всех желающих свободный.

КОНКРЕТНО

Для рисования потребуется:

- офисная бумага (10-15 листов);

- ватман или плотная бумага, формат А4 (3 листа);

- карандаш и ластик;

- тушь, черная и цветная;

- круглая кисть с острым кончиком;

По желанию можно принести: маркеры, брашпен и акварель.

Более подробную информацию можно уточнить в Call-центре по вопросам добровольчества и волонтерства по телефону: 205-20-19.

ИСТОЧНИК KP.RU