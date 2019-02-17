Красноярцев приглашают на мастер-класс по рисованию
Сегодня, 17 февраля, в волонтерском центре «Доброе дело» (ул. Красномосковская, 42) пройдет мастер-класс по рисованию. Информация об этом опубликована на сайте городской администрации.
Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, принять участие в мастер-классе смогут все желающие в возрасте от 12 до 35 лет. Начало в 15.00 часов.
Занятие пройдет в рамках серии мастер-классов, приуроченных к Зимней универсиаде-2019. Участники мастер-класса с помощью техники «леттеринг» (способ красиво нарисовать и стилизовать буквы) смогут нарисовать такие слова и фразы: Универсиада, Krasnoyarsk-2019, REAL WINTER.
Вход для всех желающих свободный.
КОНКРЕТНО
Для рисования потребуется:
- офисная бумага (10-15 листов);
- ватман или плотная бумага, формат А4 (3 листа);
- карандаш и ластик;
- тушь, черная и цветная;
- круглая кисть с острым кончиком;
По желанию можно принести: маркеры, брашпен и акварель.
Более подробную информацию можно уточнить в Call-центре по вопросам добровольчества и волонтерства по телефону: 205-20-19.
ИСТОЧНИК KP.RU