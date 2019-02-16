В Красноярске спасатели сутки ищут рыбака, упавшего с лодки на Енисее

СЕГОДНЯ 13:43 2019-02-16T13:44:38+03:00

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В Красноярске уже сутки ищут рыбака, который выпал из лодки на Енисее в районе Удачного. Об этом рассказали в КГКУ «Спасатель». Сообщение спасателям поступило накануне из Единой дежурно-диспетчерской службы. После этого группа выдвинулась в район ЧП, чтобы прочесать акваторию реки. К сожалению, пока что найти рыбака так и не удалось. Причина, по которой он не смог удержаться в лодке, также неизвестна.

Также спасателей в минувшие сутки вызывали в одну из многоэтажек, где оказались заблокированными в квартире двое маленьких детей. Впрочем, помощь им, в итоге, не потребовалась - родители справились сами. Что касается рыбака, то это не первый подобный случай за последнее время. Спасатели неоднократно предупреждали о мерах предосторожности любителей зимней рыбалки, ведь помимо непредвиденных обстоятельств причиной ЧП может стать и тонкий лед.

ИСТОЧНИК KP.RU