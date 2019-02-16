ФК «Енисей» расторг контракт с нападающим Дарко Бодулом
Хорватский форвард Дарко Бодул покидает ФК «Енисей». О расторжении контракта с 30-летним нападающим объявили накануне в пресс-службе красноярского футбольного клуба. Известно, что решение о расторжении сотрудничества было принято сторонами обоюдно.
«ФК «Енисей» благодарит Дарко за работу и желает успехов в дальнейшей карьере!» - сообщил официальный аккаунт клуба в Твиттере.
В составе «Енисея» Дарко Бодул провел 12 матчей, лучим результатомв которых была одна голевая передача. Напомним, в красноярский клуб Бодул перешел из «Амкара» летом прошлого года. Однако зимой состав команды основательно пересмотрели: из нее ушли Раде Дугалич и Марко Обрадович. Пополнилась команда четырьмя новыми игроками - сенегальским полузащитником Бабакарром Сарром, украинцем Олегом Данченко и россиянами Константином Савичевым, Александром Соболевым и Арсеном Хубуловым.
ИСТОЧНИК KP.RU