ФК «Енисей» расторг контракт с нападающим Дарко Бодулом

СЕГОДНЯ 12:21 2019-02-16T12:21:34+03:00

Об этом объявили в пресс-службе красноярского клуба

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Хорватский форвард Дарко Бодул покидает ФК «Енисей». О расторжении контракта с 30-летним нападающим объявили накануне в пресс-службе красноярского футбольного клуба. Известно, что решение о расторжении сотрудничества было принято сторонами обоюдно.

«ФК «Енисей» благодарит Дарко за работу и желает успехов в дальнейшей карьере!» - сообщил официальный аккаунт клуба в Твиттере.

В составе «Енисея» Дарко Бодул провел 12 матчей, лучим результатомв которых была одна голевая передача. Напомним, в красноярский клуб Бодул перешел из «Амкара» летом прошлого года. Однако зимой состав команды основательно пересмотрели: из нее ушли Раде Дугалич и Марко Обрадович. Пополнилась команда четырьмя новыми игроками - сенегальским полузащитником Бабакарром Сарром, украинцем Олегом Данченко и россиянами Константином Савичевым, Александром Соболевым и Арсеном Хубуловым.

ИСТОЧНИК KP.RU