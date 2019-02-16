2019-02-16T11:47:02+03:00
Общество

Водители поймали на дороге пьяного владельца Ниссан-Санни и удерживали до приезда инспекторов

Мужчина буянил и требовал адвоката [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Красноярцы поймали пьяного водителя и удерживали до приезда инспекторовКрасноярцы поймали пьяного водителя и удерживали до приезда инспекторовФото: Мария ЛЕНЦ
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Водители задержали на дороге белый «Ниссан Санни»: автомобиль сильно заносило, затем он чуть было не врезался в их собственную машину. Оказалось, его владелец пьян и едва может шевелить языком. Это выяснилось, когда машину удалось остановить. Тогда молодые люди решили, что этот парень на сегодня наездился достаточно и вызвали ДПС.

Красноярцы поймали пьяного водителя.Видео: соцсети

Правда, пьяный водитель с ними не согласился и начал грозить знакомыми, которые разберутся.

- Е-е-есть, есть у меня люди, - обещает парням проблемы пьяный молодой мужчина.

- Ты на себя посмотри, ты в нас чуть не въехал. Как ты можешь вообще в таком состоянии за руль садиться? - говорят ему ребята.

Позже, когда к месту происшествия приехали госавтоинспекторы, пьяный водитель начал требовать адвоката. И отказывался выходить из машины. В итоге, его увезли.

- Он сначала чуть не протаранил нашу машину, потом начал вилять по дороге. Мы сразу прижали его к обочине и вызвали ДПС. Полиция приехала оперативно, - говорят авторы видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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