Водители поймали на дороге пьяного владельца Ниссан-Санни и удерживали до приезда инспекторов
Водители задержали на дороге белый «Ниссан Санни»: автомобиль сильно заносило, затем он чуть было не врезался в их собственную машину. Оказалось, его владелец пьян и едва может шевелить языком. Это выяснилось, когда машину удалось остановить. Тогда молодые люди решили, что этот парень на сегодня наездился достаточно и вызвали ДПС.
Красноярцы поймали пьяного водителя.Видео: соцсети
Правда, пьяный водитель с ними не согласился и начал грозить знакомыми, которые разберутся.
- Е-е-есть, есть у меня люди, - обещает парням проблемы пьяный молодой мужчина.
- Ты на себя посмотри, ты в нас чуть не въехал. Как ты можешь вообще в таком состоянии за руль садиться? - говорят ему ребята.
Позже, когда к месту происшествия приехали госавтоинспекторы, пьяный водитель начал требовать адвоката. И отказывался выходить из машины. В итоге, его увезли.
- Он сначала чуть не протаранил нашу машину, потом начал вилять по дороге. Мы сразу прижали его к обочине и вызвали ДПС. Полиция приехала оперативно, - говорят авторы видео.
ИСТОЧНИК KP.RU