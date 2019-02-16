В Красноярском крае откроют новое месторождение нефти

СЕГОДНЯ 09:17 2019-02-16T09:17:55+03:00

Это может вывести регион в лидеры по нефтедобыче

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На Таймыре вскоре могут открыть новое месторождение нефти. Об этом рассказал губернатор Красноярского края Александр Усс. По словам Усса, крупные открытия в нефтегазовой отрасли могут вывести регион в лидеры страны по нефтедобыче. Впрочем, по словам губернатора, о конкретике говорить пока рано.

- Не хочется сейчас предварять это событие, но вероятность такого развития очень высока, - отметил Александр Усс.

Более того, вскоре на Таймыре начнут добывать уголь две крупные российские компании. Уголь будет перевозиться по Северному морскому пути. Добавим, что в конце декабря прошлого года премье России Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о создании на Таймыре территории опережающего социально-экономического развития (ТОР).

ИСТОЧНИК KP.RU