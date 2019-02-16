2019-02-16T08:01:36+03:00
Общество

Производитель возмутившего красноярцев дорожного реагента рассказал, как бороться с «черным льдом»

Оказывается, после использования «Бионорда» улицы надо дополнительно прометать
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Производитель возмутившего красноярцев дорожного реагента рассказал, как бороться с «черным льдом»Производитель возмутившего красноярцев дорожного реагента рассказал, как бороться с «черным льдом»Фото: Мария ЛЕНЦ
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Новый реагент на дорогах и тротуарах Красноярска обсуждают с самого начала зимы. Недовольство водителей, пешеходов и ГИБДД вызвало то, что после применения смеси «Бионорд» на дорогах повсеместно появляется «черный лед» - эффект при котором асфальт кажется слегка влажным, а на самом деле покрыт тонкой коркой льда и очень скользкий. Накануне в городе побывал представитель уральского завода-производителя, рассказавший об ошибках, которые ведут к образованию ледяной корки. И они, в общем-то, очевидны.

По словам Евгения Немировского, коммерческого директора Уральского завода противогололедных материалов, дорожникам в Красноярске даны рекомендации, которые помогут в дальнейшем избежать опасного эффекта. В частности, при температуре ниже -25 градусов дорожникам рекомендовали использовать «Бионорд», в составе которого имеется мраморная крошка - она снизит коэффициент скольжения. Кроме того, производитель рекомендует после использования «Бионорда» тщательнее и чаще прометать улицы. Тогда корка льда появляться не будет. К слову, «Бионорд», заменивший в Красноярске пессчано-гравийную смесь, является официальным реагентом Олимпиады в Сочи и используется в 88 городах России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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