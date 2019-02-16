Прокуроры требуют взыскать с минусинского депутата 3 миллиона рублей за покупку Land Cruiser

СЕГОДНЯ 07:20 2019-02-16T07:20:41+03:00

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Депутат из Минусинска Геннадий Циплин уже находится под уголовным делом по статье 289 УК РФ (Незаконное участие в предпринимательской деятельности). Теперь к проблемам со Следственным комитетом прибавились и проблемы с надзорниками. Как рассказали в прокуратуре, в Минусинский городской суд направлен иск о взыскании с депутата 3 миллионов 25 тысяч рублей. Причиной обращения стало то, что председатель городского совета депутатов не может подтвердить свои доходы.

- Произведенные им расходы за 2017 год значительно превышают его доходы за 2014, 2015 и 2016 годы, - сообщили в прокуратуре.

Известно, что пару лет назад депутат купил Land Cruiser 200 за 3 миллиона рублей. Расходы документами не подтвердил, и прокуратура начала в отношении него проверку, выявив, в итоге, нарушения. Имущество, приобретенное на средства, законность которых не подтверждена, обращают в доход государства - таков закон. Когда подтвердить доходы депутат не смог, внедорожник он быстро продал за 3 миллиона 25 тысяч рублей. Именно эти средства и хотят взыскать надзорники.

ИСТОЧНИК KP.RU